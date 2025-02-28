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Стало известно, где построят новый аэропорт Иркутска

Новое здание аэропорта Иркутска построят в районе поселка «Ключевая».

Источник: Комсомольская правда

Названа территория, где начнется строительство нового здания главной воздушной гавани Приангарья. Аэропорт решено разместить между Ангарском и Шелеховом, в районе поселка Ключевая. Это окончательное решение, которое связано с близким расположением крупных городов.

Имеется соответствующее поручение Президента России. Следующий этап — проработка юридической и финансовой модели аэропорта.

Поддержку региону оказало руководство Росавиации. «Иркутский авиазавод» же согласился разделить полеты испытательной и гражданской авиации.

Напомним, вопрос о возведении нового аэропорта Иркутска существует несколько лет. Ранее под объект рассматривалась площадка в районе деревни Позднякова, однако ее не одобрили федеральные власти.