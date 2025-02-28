Местами осадки и до +7°С: какая будет погода в последний день зимы

В Минске, Витебске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями. В белорусской столице — без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь, а в Витебске и Могилеве — без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +3…+5°C. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.