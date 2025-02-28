Местами осадки и до +7°С: какая будет погода в последний день зимы

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в пятницу, сообщили в Белгидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, в основном по западной половине страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром по северо-западу возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-восточный 3−8 м/с.
Дневная температура воздуха составит +1…+7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве сегодня будет облачно с прояснениями. В белорусской столице — без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь, а в Витебске и Могилеве — без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +3…+5°C. Ветер юго-восточный, южный 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно в пятницу установится облачная погода и временами пройдет дождь и мокрый снег. Дневная температура воздуха в этих областных центрах составит +1…+3°C. Ветер южный 3−8 м/с.
В Гомеле прогнозируется самое высокое значение температуры воздуха среди всех областных центров — от +5°C до +7°C. В городе над Сожем сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный 3−8 м/с.
Народные приметы на 28 февраля
28 февраля — последний день календарной зимы. Считалось, что в этот день зима злится на весну за то, что весна прогоняет ее. За это в народе этот день был назвал Зимобором.
Согласная народным приметам, если в этот день красный закат, значит скоро будет метель, ясный месяц — к холодам, а длинные сосульки говорят о долгой зиме.
Еще этот день благоприятен для ворожбы. Говорят, что гадания 28 февраля будут самыми правдивыми, а вот планы лучше не строить, так как им не суждено будет сбыться.
Также запрещено делать уборку, так как в доме будет не самая благоприятная обстановка.