Фермеры ЕС потребовали отложить на год повышение пошлин на удобрения из Беларуси, передает ТАСС.
В сообщении сказано, что ассоциация фермеров Европейского союза призвала Еврокомиссию на год отложить запланированное на май 2025 года повышение импортных пошлин на удобрения из Беларуси и России. Фермеры отмечают, что увеличение пошлин подорвет сельское хозяйство Евросоюза уже летом 2025 года. По указанной причине ассоциация фермеров ЕС просит ЕС отложить начало повышение пошлин на 12 месяцев.
Тем временем тракторы Belarus запретили использовать фермерам в Польше.
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