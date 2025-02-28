Фермеры ЕС потребовали отложить на год повышение пошлин на удобрения из Беларуси

В сообщении сказано, что ассоциация фермеров Европейского союза призвала Еврокомиссию на год отложить запланированное на май 2025 года повышение импортных пошлин на удобрения из Беларуси и России. Фермеры отмечают, что увеличение пошлин подорвет сельское хозяйство Евросоюза уже летом 2025 года. По указанной причине ассоциация фермеров ЕС просит ЕС отложить начало повышение пошлин на 12 месяцев.