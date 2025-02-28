Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГИБДД предупредили о возможных пробках у новой арены в Екатеринбурге

28 февраля в уральской столице пройдет торжественное открытие новой ледовой арены.

В Екатеринбурге 28 февраля состоится торжественное открытие новой ледовой арены, в связи с чем ожидается увеличение транспортного потока в районе проведения мероприятия. В городской ГИБДД предупреждают о возможных затруднениях в движении.й’Для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля", — обратились к автовладельцам в ГИБДД.

На основных участках дорог сегодня будут дежурить экипажи ДПС.