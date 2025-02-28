В ГИБДД предупредили о возможных пробках у новой арены в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 28 февраля состоится торжественное открытие новой ледовой арены, в связи с чем ожидается увеличение транспортного потока в районе проведения мероприятия. В городской ГИБДД предупреждают о возможных затруднениях в движении.й’Для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля", — обратились к автовладельцам в ГИБДД.