Причалы отремонтируют в порту Байкал и в поселке Листвянка

Нынешнее состояние причальных сооружений в порту Байкал и в поселке Листвянка не дает использовать суда нового поколения, в том числе электросуда.
Планируется ремонт. Определены приоритетные объекты. Поскольку все они находятся в федеральной собственности, то и выполнять соответствующее поручения Президента России будут за счет федерального бюджета.
Напомним, названа территория, где начнется строительство нового здания главной воздушной гавани Приангарья. Вопрос о возведении нового аэропорта Иркутска существует несколько лет. Ранее под объект рассматривалась площадка в районе деревни Позднякова, однако ее не одобрили федеральные власти.