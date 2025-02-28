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Причалы отремонтируют в порту Байкал и в поселке Листвянка

Работы проведут за счет федерального бюджета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Нынешнее состояние причальных сооружений в порту Байкал и в поселке Листвянка не дает использовать суда нового поколения, в том числе электросуда.

Планируется ремонт. Определены приоритетные объекты. Поскольку все они находятся в федеральной собственности, то и выполнять соответствующее поручения Президента России будут за счет федерального бюджета.

Напомним, названа территория, где начнется строительство нового здания главной воздушной гавани Приангарья. Вопрос о возведении нового аэропорта Иркутска существует несколько лет. Ранее под объект рассматривалась площадка в районе деревни Позднякова, однако ее не одобрили федеральные власти.