Причалы отремонтируют в порту Байкал и в поселке Листвянка

Напомним, названа территория, где начнется строительство нового здания главной воздушной гавани Приангарья. Вопрос о возведении нового аэропорта Иркутска существует несколько лет. Ранее под объект рассматривалась площадка в районе деревни Позднякова, однако ее не одобрили федеральные власти.