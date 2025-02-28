В Находке суд проигнорировал ужасное состояние подсудимого

По словам журналистов, состояние М. явно указывало на то, что его избили. Однако суд не обратил внимания на его самочувствие и продолжил заседание. Единственным, кто поднял вопрос о здоровье подсудимого, стал адвокат второго фигуранта по делу. Сам М. рассказал, что утром перед заседанием чувствовал себя плохо, а во время доставки в суд его «даже волокли по земле».