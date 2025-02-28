В Находке суд проигнорировал ужасное состояние подсудимого

В Находкинском городском суде в пятницу, 28 февраля, продолжилось рассмотрение дела об определении меры пресечения для гражданина М., 1988 года рождения, который содержится под стражей. Как сообщил Telegram-канал «ОПС-медиа», подсудимый был доставлен в суд в крайне тяжёлом физическом состоянии: он хромал, его одежда была разорвана, а отвечать на вопросы суда ему пришлось лёжа, так как стоять он не мог.
По словам журналистов, состояние М. явно указывало на то, что его избили. Однако суд не обратил внимания на его самочувствие и продолжил заседание. Единственным, кто поднял вопрос о здоровье подсудимого, стал адвокат второго фигуранта по делу. Сам М. рассказал, что утром перед заседанием чувствовал себя плохо, а во время доставки в суд его «даже волокли по земле».
Заседание было ненадолго отложено, но не из-за состояния подсудимого, а для приглашения адвоката по назначению, чтобы уложиться в процессуальные сроки. Перерыв между заседаниями составил всего час.
Дело, по которому судят М. и ещё одного жителя Находки, связано с обвинениями в непоставке предоплаченных автомобилей из Японии и предоставлении машин не той комплектации. Подсудимые утверждают, что часть потерпевших вносили деньги другим лицам, а не им. Ранее уголовное дело уже направлялось на доследование.
Срок содержания М. под стражей истекает 4 марта, поэтому суд должен оперативно принять решение о дальнейшей мере пресечения.