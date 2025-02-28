«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на зарядку электромобилей с 1 марта. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
Говорится, что «Белтелеком» с 1 марта 2025 года поменяет тарифы на услуги, связанные с зарядкой аккумуляторов электромобилей (указывается Evika) как для физических, так и для юридических лиц.
Согласно опубликованной информации, стоимость зарядки переменным током за 1 киловатт-час составит для физлиц 0,43 рубля, а для юрлиц — 0,36 рубля. Что касается зарядки постоянным током, то за 1 киловатт-час физлица будут платить 0,56 рубля, а юрлица — 0,47 рубля.
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