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Штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана: прогноз погоды на 28 февраля

Синоптики прогнозируют туман, низовую метель и гололёд на большей части страны.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 57% 752 мм рт. ст. +7°
Источник: EL.kz

Согласно данным РГП «Казгидромет», 28 февраля в Казахстане ожидается сложная метеорологическая обстановка, сообщает El.kz.

В Астане переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью −18…-20°C, днём −6…-8°C.

В Алматы — мокрый снег, ветер 2−7 м/с. Ночью −6…-8°C, днём 0…+2°C.

В Шымкенте осадки не ожидаются, температура ночью −4…-6°C, днём +6…+8°C.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в нескольких регионах:

Актау, Актобе, Атырау — снег, метель, туман, гололёд. Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск — низовая метель, снег, туман. Кызылорда, Тараз, Талдыкорган — дождь со снегом, гололёд. Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск — туман, ухудшение видимости.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, а жителям горных районов быть готовыми к возможному гололёду.