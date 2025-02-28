Штормовое предупреждение в 14 регионах Казахстана: прогноз погоды на 28 февраля

Согласно данным РГП «Казгидромет», 28 февраля в Казахстане ожидается сложная метеорологическая обстановка, сообщает El.kz.
В Астане переменная облачность, без осадков, местами туман. Температура ночью −18…-20°C, днём −6…-8°C.
В Алматы — мокрый снег, ветер 2−7 м/с. Ночью −6…-8°C, днём 0…+2°C.
В Шымкенте осадки не ожидаются, температура ночью −4…-6°C, днём +6…+8°C.
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в нескольких регионах:
Актау, Актобе, Атырау — снег, метель, туман, гололёд. Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск — низовая метель, снег, туман. Кызылорда, Тараз, Талдыкорган — дождь со снегом, гололёд. Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск — туман, ухудшение видимости.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность, а жителям горных районов быть готовыми к возможному гололёду.