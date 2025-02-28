На участке трассы Уфа — Оренбург закрыли движение из-за сильного тумана

Сегодня утром введен перерыв движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург, с 146 км (Новая Васильевка Стерлитамакского района) по 170 км (Салават) из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет об ограничении видимости на трассе, уточнили в госкомитете РБ по ЧС.