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На участке трассы Уфа — Оренбург закрыли движение из-за сильного тумана

На участке трассы Уфа-Оренбург закрыли движение из-за сильного тумана.

Источник: телеграм-канал госкомитета РБ по ЧС

Сегодня утром введен перерыв движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги Р-240 Уфа — Оренбург, с 146 км (Новая Васильевка Стерлитамакского района) по 170 км (Салават) из-за неблагоприятных погодных условий. Речь идет об ограничении видимости на трассе, уточнили в госкомитете РБ по ЧС.

Ориентировочное время перерыва движения — до 11 часов.

«Время окончания перерыва движения может быть изменено. Объезд данного участка осуществляется через Салават», — отмечается в сообщении госкомитета РБ по ЧС.