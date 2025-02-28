Гвардии рядовой Владимир Кибалин из Зиминского района погиб в зоне СВО

— Владимир Сергеевич Кибалин родился в Зиме, учился в Хазанской средней школе, по окончании которой в 2011 году поступил в Профессиональное училище № 6, а закончил получение образования в Хазанском ПУ № 39, откуда был призван в ряды Российской армии, — рассказали о военнослужащем в администрации.