Гвардии рядовой Владимир Кибалин из Зиминского района погиб в зоне СВО

Жители села Центральный Хазан проводили в последний путь бойца Владимира Кибалина. Сибиряк погиб 11 августа 2024 года при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Зиминского района.
— Владимир Сергеевич Кибалин родился в Зиме, учился в Хазанской средней школе, по окончании которой в 2011 году поступил в Профессиональное училище № 6, а закончил получение образования в Хазанском ПУ № 39, откуда был призван в ряды Российской армии, — рассказали о военнослужащем в администрации.
В 2023 году Владимир заключил контракт с Минобороны и в декабре того же года отправился в зону СВО. Служил в звании гвардии рядового штурмовой роты.
Друзья и знакомые описывают его как улыбчивого парня. Мужчина всегда был добрым и отзывчивым человеком, любившим жизнь.