Сергей Шелест пригласил омичей побороться в лыжных гонках за Кубок мэра

9 марта на лыжной базе Омского государственного аграрного университета имени П. А. Столыпина (ул. Физкультурная, 12) состоятся традиционные лыжные гонки «Кубок Мэра города Омска». Забеги пройдут в свободном стиле на дистанциях 1, 3, 5, 10 и 20 километров.
Торжественное открытие запланировано на 10:45, начало гонок — в 11:00.
В соревнованиях могут принять участие как любители, так и профессиональные лыжники разных возрастов.
«Победители и призеры соревнований во всех возрастных группах будут награждены медалями, дипломами и ценными призами. Победителям состязаний, показавшим абсолютно лучший результат на дистанциях, будет вручен Кубок Мэра города Омска», —сообщил в своем Telegram-канале мэр города Омска Сергей Шелест.
К участию приглашаются воспитанники спортивных школ, представители спортивных клубов и секций города и районов области, а также студенты. Заявки принимаются до 7 марта 2025 года по почте flg_omsk@mail.ru.
В прошлом году лыжные гонки побили рекорд массовости — мероприятие собрало больше 450 спортсменов. Тогда самому юному лыжнику едва исполнилось шесть лет. Мэр Омска выразил уверенность, что и в этом году горожане примут участие в спортивном событии и покажут пример активного и здорового образа жизни.