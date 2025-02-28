Сергей Шелест пригласил омичей побороться в лыжных гонках за Кубок мэра

В прошлом году лыжные гонки побили рекорд массовости — мероприятие собрало больше 450 спортсменов. Тогда самому юному лыжнику едва исполнилось шесть лет. Мэр Омска выразил уверенность, что и в этом году горожане примут участие в спортивном событии и покажут пример активного и здорового образа жизни.