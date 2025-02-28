Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Приморья в 2024 году

Всего за год в отношении нарушителей было вынесено 5994 представления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Непосредственно по материалам принято более полутора тысяч решений о выдворении иностранных граждан за границу. Также органами предварительного расследования было возбуждено 521 уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Для сравнения: в 2023 году было возбуждено 404 таких дела.