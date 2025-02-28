Более 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Приморья в 2024 году

В 2024 году сотрудниками полиции Приморья было проведено почти две тысячи проверочных мероприятий в отношении иностранцев. По итогам которых за нарушение миграционного законодательства составлено 6 тысяч административных протоколов. Об этом в своем докладе на заседании Заксобрания заявил начальник УМВД по Приморью Александр Табакаев, сообщает ИА PrimaMedia.
Всего за год в отношении нарушителей было вынесено 5994 представления о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Непосредственно по материалам принято более полутора тысяч решений о выдворении иностранных граждан за границу. Также органами предварительного расследования было возбуждено 521 уголовное дело по фактам организации незаконной миграции. Для сравнения: в 2023 году было возбуждено 404 таких дела.
Преступников-мигрантов депортировали из Приморья после отбытия срока.
Граждане Узбекистана были осуждены за кражи.
Проверочные мероприятия в сфере незаконной миграции стоят на контроле ведомства.
«Их активная фаза будет продолжена в течение долгосрочной перспективы», — отметил Александр Табакаев.
Напомним, ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что мигранты в Приморье массово заключают контракты с минобороны РФ. Для многих это стало возможностью узаконить своё пребывание в стране. Одним из стимулов для заключения контракта стала «амнистия» для нарушителей миграционного законодательства, которая действует до 30 апреля. Она позволяет избежать выдворения и легализовать статус в России, в том числе через службу в армии.