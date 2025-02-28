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ГАИ области предупредила о неблагоприятных дорожных условиях

В Калининграде туман, ожидается небольшой дождь со снегом.

Дорожные условия в Калининграде утром в пятницу, 28 февраля, будут неблагоприятными. Предупреждение опубликовано в телеграм-канале ГАИ региона.

Водителей просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. При уменьшении видимости из-за тумана или осадков следует снизить скорость. К примеру, если видимость 100 м, скорость должна быть не более 50 км/ч.

Низкая облачность и туман сохранятся в Калининграде минимум до вечера пятницы, а небо над регионом прояснится не раньше середины субботы.

ГИБДД