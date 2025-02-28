В Москве закроют движение метро между «Новыми Черемушками» и «Октябрьской»

«Пассажиры в эти дни смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ (они будут курсировать вдоль закрытого участка), регулярными маршрутами городского транспорта или станциями Московского центрального кольца. Добраться до места также можно по Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой на Бутовской линии или через станции Большой кольцевой линии, откуда можно перейти на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро», — говорится в сообщении.