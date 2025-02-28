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В Москве закроют движение метро между «Новыми Черемушками» и «Октябрьской»

Ограничения будут действовать 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 февраля./ТАСС/. Движение на участке между станциями метро «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии приостановят из-за строительства нового перехода на станции «Академическая» Троицкой ветки. Ограничения будут действовать 1, 2, 15, 16, 22 и 23 марта, сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

«Пассажиры в эти дни смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ (они будут курсировать вдоль закрытого участка), регулярными маршрутами городского транспорта или станциями Московского центрального кольца. Добраться до места также можно по Серпуховско-Тимирязевской линии с пересадкой на Бутовской линии или через станции Большой кольцевой линии, откуда можно перейти на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки метро», — говорится в сообщении.

На портале отмечается, что на время ограничений откроют бесплатный повторный вход на станции метро «Октябрьская» Кольцевой и Калужско-Рижской линий, «Новые Черемушки», а также на платформу МЦК Площадь Гагарина.