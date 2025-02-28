«Минсктранс» сказал о сокращении маршрутов двух популярных трамваев на два дня

Отмечается, что по причине проведения дорожных работ 1 и 2 марта 2025 года будут сокращен маршрут двух популярных трамваем. Речь идет про трамвай № 1 (в указанные даты он будет следовать от остановки «Зеленый Луг» до «Змитрока Бядули). Также сократится маршрут трамвая № 4. Он будет ехать от остановки “Озеро” до ““Змитрока Бядули”.