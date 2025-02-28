«Минсктранс» сказал о сокращении маршрутов двух популярных трамваев на два дня. Подробности рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что по причине проведения дорожных работ 1 и 2 марта 2025 года будут сокращен маршрут двух популярных трамваем. Речь идет про трамвай № 1 (в указанные даты он будет следовать от остановки «Зеленый Луг» до «Змитрока Бядули). Также сократится маршрут трамвая № 4. Он будет ехать от остановки “Озеро” до ““Змитрока Бядули”.
В «Минсктрансе» обратили внимание на то, что в указанный период будет организован новый временный автобусный маршрут № 901, которые будет ехать от остановки «Вокзал» до «Змитрока Бядули».
Тем временем беспилотные белорусские трамваи могут появиться в Минске и Мозыре.
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Ранее «Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года.