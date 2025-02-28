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«Минсктранс» сказал о сокращении маршрутов двух популярных трамваев на два дня

«Минсктранс» предупредил об изменении в движении двух трамваев в Минске с 1 марта.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сказал о сокращении маршрутов двух популярных трамваев на два дня. Подробности рассказали в пресс-службе организации.

Отмечается, что по причине проведения дорожных работ 1 и 2 марта 2025 года будут сокращен маршрут двух популярных трамваем. Речь идет про трамвай № 1 (в указанные даты он будет следовать от остановки «Зеленый Луг» до «Змитрока Бядули). Также сократится маршрут трамвая № 4. Он будет ехать от остановки “Озеро” до ““Змитрока Бядули”.

В «Минсктрансе» обратили внимание на то, что в указанный период будет организован новый временный автобусный маршрут № 901, которые будет ехать от остановки «Вокзал» до «Змитрока Бядули».

Тем временем беспилотные белорусские трамваи могут появиться в Минске и Мозыре.

Кстати, «Горремавтодор» объяснил ситуацию с солью на улицах Минска и белесым асфальтом.

А еще МАРТ Беларуси нашел нарушения во всех проверенных магазинах «Хит!»: «В каждом втором — товары с истекшим сроком годности».

Ранее «Минсктранс» сказал про новый автобусный маршрут с 1 марта 2025 года.