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Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне — постановление

Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Источник: Sputnik / Рамиз Бахтияров

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О проведении священного месяца Рамазан на достойном уровне», сообщает пресс-служба главы государства.

В документе со ссылкой на Управление мусульман говорится, что месяц Рамазан в Узбекистане начнется 1 марта.

Особо отмечено, что священный месяц Рамазан издревле является для народа Узбекистана символом доброты и милосердия, щедрости и великодушия.

«В стране ведется масштабная работа по обеспечению свободы совести, бережному сохранению и донесению до будущих поколений ценностей и традиций, олицетворяющих гуманистическую сущность священной религии ислам, укреплению царящей в нашей стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся граждан и лиц с инвалидностью. Подобные благородные деяния особенно ярко отражаются во время священного месяца Рамазан», — говорится в постановлении.

Особое внимание в благословенный месяц на основе идеи «Рамазан — месяц щедрости, единства и великодушия» уделят мерам, направленным на всестороннюю поддержку малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите людей, укрепление в обществе атмосферы доброты и взаимоуважения, милосердия и человечности, благоустройство священных мест поклонения и паломничества, кладбищ, а также соблюдению меры и недопущению расточительства в мероприятиях, связанных с месяцем Рамазан.

Напомним, священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 1 марта.

праздники
Шавкат Мирзиеев