Священный месяц Рамазан в Узбекистане проведут на достойном уровне — постановление

«В стране ведется масштабная работа по обеспечению свободы совести, бережному сохранению и донесению до будущих поколений ценностей и традиций, олицетворяющих гуманистическую сущность священной религии ислам, укреплению царящей в нашей стране атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, а также всесторонней поддержке малообеспеченных, нуждающихся граждан и лиц с инвалидностью. Подобные благородные деяния особенно ярко отражаются во время священного месяца Рамазан», — говорится в постановлении.