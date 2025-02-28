Зимнее похолодание вернётся в Приморье в начале весны

Вторжение континентального антициклона с притоком холодного начнётся в субботу днём. В ночь с 28 февраля на 1 марта минимальные температуры останутся в пределах −4…-10 °С, на побережье 0…-3 °С, а максимальные по сравнению с сегодняшним днём понизятся, но на большей территории края ещё сохранятся оттепели до +1…+9 °С, во Владивостоке до +4 °С, на север вернутся заморозки до −3 °С.
В воскресенье похолодание продолжится: ночные морозы усилятся до −5…-14 °С, на северо-востоке до −15…-23 °С, во Владивостоке до −7…-10 °С. Дневной прогрев уменьшится до −2…-11 °С, чем севернее — тем холоднее. Во многих районах усилится ветер. Во Владивостоке тоже ветрено, максимальная температура понизится до −4…-7 °С.
Ещё холоднее будет в понедельник, 3 марта: ночью −14…-20 °С, на северо-востоке −22…-30 °С, на побережье −8…-13 °С, во Владивостоке −11…-13 °С; днём похолодание приостановится на отметках 0…-7 °С, на севере −8…-11 °С, во Владивостоке −4…-7 °С при сильном ветре.
Ночь на вторник будет такая же морозная, днём гребень антициклона ослабеет, день будет теплее по сравнению с понедельником на 2 — 6 градусов. Ветер стихнет.
А в среду гребень антициклона полностью разрушится, циклон принесёт более ощутимый прогрев и возвращение температурного фона в рамки климатической нормы. Ночью 5 марта в крае до −6…-14 °С, в центральных районах −15…-23 °С, днём −3…+4 °С, теплее всего на юге. Во Владивостоке минимальная температура ожидается в пределах −5…-8 °С, днём около ноля.
Осадков в первую пятидневку марта в Приморском крае не ожидается.