Зимнее похолодание вернётся в Приморье в начале весны

Вторжение континентального антициклона с притоком холодного начнётся в субботу днём. В ночь с 28 февраля на 1 марта минимальные температуры останутся в пределах −4…-10 °С, на побережье 0…-3 °С, а максимальные по сравнению с сегодняшним днём понизятся, но на большей территории края ещё сохранятся оттепели до +1…+9 °С, во Владивостоке до +4 °С, на север вернутся заморозки до −3 °С.