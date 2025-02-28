Владельцев домашних животных ждут новые штрафы в Приморье

Как отметил депутат Александр Кирилюк, законопроектом предусмотрено уточнение и дополнение перечня иных дополнительных требований к содержанию домашних животных на территории Приморского края.
По словам руководителя Государственной ветеринарной инспекции Станислава Крушинского, поправки вступят в силу с 1 апреля 2025 года и коснутся владельцев домашних животных, которые не выполняют требования к их содержанию на территории Приморского края.
Так, штраф за самовыгул, если питомец окажется без сопровождения хозяина в местах общего пользования многоквартирных домов (подъездах, лифтах, лестничных клетках), придется заплатить от 1500 до 2500 рублей.
За неприятный запах — владельцы, не убирающие за своими животными и допустившие стойкий аммиачный запах, рискуют получить предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей. Если площадь жилья не соответствует количеству содержащихся в нем животных, штраф составит до 3000 рублей.
На дверях и калитках частных домов должна быть табличка, предупреждающая о наличии собаки. Ее отсутствие грозит штрафом 1500 рублей. Нарушение правил выгула или несоблюдение установленных требований влечет наказание в размере до 3000 рублей.
При повторном нарушении сумма штрафа увеличится до 5000 рублей.
Станислав Крушинский добавил, что на сегодняшний день владельцы зарегистрировали более 10 тысяч питомцев. Также разрабатывается механизм работы административных комиссий, которые впоследствии будут штрафовать граждан, не зарегистрировавших своих питомцев.