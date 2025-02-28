Владельцев домашних животных ждут новые штрафы в Приморье

За неприятный запах — владельцы, не убирающие за своими животными и допустившие стойкий аммиачный запах, рискуют получить предупреждение или штраф от 2000 до 3000 рублей. Если площадь жилья не соответствует количеству содержащихся в нем животных, штраф составит до 3000 рублей.