Поликлиники Приморья перейдут на шестидневный режим работы с 1 мая

С 1 мая 2025 года медицинские учреждения Приморья начнут работать по субботам. Нововведение направлено на повышение доступности медицинской помощи и позволит жителям региона обращаться к врачам в удобное время, в том числе тем, кто не может посетить поликлинику в будние дни, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом Минздраве, график работы организуют по скользящему принципу, что позволит равномерно распределить нагрузку среди сотрудников. При этом все социальные гарантии, включая два выходных дня в неделю, сохранятся.
В Приморской организации профсоюза работников здравоохранения отметили, что подобная практика уже активно применяется в других регионах страны. Многие медицинские учреждения работают по шестидневной или даже семидневной неделе.
«Все медицинские работники будут работать по скользящему графику с сохранением выходных дней, и никто их не заставит работать дополнительно, так как рабочая неделя длится 39, 36, 33 часа по сокращенному рабочему времени — больше никто заставить не имеет права», — сказала председатель профсоюза медиков Приморья Ирина Лизенко.
Отмечается, что в Приморье многие поликлиники уже давно работают по шестидневной неделе. Например, Владивостокская клиническая больница № 4 принимает пациентов даже в воскресенье.
«Сотрудники никогда не возмущались по этому вопросу. Мы понимаем, что некоторым пациентам очень сложно попасть в будние дни на приём к врачу, так как многие заняты. Для этого мы организовали работу в субботу и воскресенье. У всех медицинских работников есть отпуска и выходные дни», — отметила председатель первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Кристина Баковикова.
В соответствии с территориальной программой государственных гарантий в Приморье для амбулаторно-поликлинических учреждений установлен единый режим работы: с понедельника по пятницу с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 15.00. Все изменения будут закреплены в правилах внутреннего распорядка медицинских организаций.