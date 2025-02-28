Поликлиники Приморья перейдут на шестидневный режим работы с 1 мая

«Сотрудники никогда не возмущались по этому вопросу. Мы понимаем, что некоторым пациентам очень сложно попасть в будние дни на приём к врачу, так как многие заняты. Для этого мы организовали работу в субботу и воскресенье. У всех медицинских работников есть отпуска и выходные дни», — отметила председатель первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 4» Кристина Баковикова.