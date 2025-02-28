Две ледовые переправы открыли на севере Иркутской области

Еще две ледовые переправы открыли в Приангарье. В Усть-Кутском районе на реке Лене — «Верхнемарково — Марково, администрация Верхнемарковского сельского поселения» грузоподъемностью 5 тонн и на реке Куте в районе села Каймоново — «СХП Турука» грузоподъемностью 60 тонн.
Сейчас в регионе действуют 6 областных и 46 муниципальных ледовых переправ в Балаганском, Бодайбинском, Братском, Катангском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Кутском, Чунском, Шелеховском, Усть-Удинском, Мамско-Чуйском, Жигаловском, Киренском, Тайшетском, Нижнеилимском, Качугском, Тулунском и Ольхонском районах.
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Напомним, стало известно, где построят новый аэропорт Иркутска. Главную воздушную гавань Приангарья решено разместить между Ангарском и Шелеховом, в районе поселка Ключевая. Это окончательное решение, которое связано с близким расположением крупных городов.