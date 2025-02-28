Две ледовые переправы открыли на севере Иркутской области

Еще две ледовые переправы открыли в Приангарье. В Усть-Кутском районе на реке Лене — «Верхнемарково — Марково, администрация Верхнемарковского сельского поселения» грузоподъемностью 5 тонн и на реке Куте в районе села Каймоново — «СХП Турука» грузоподъемностью 60 тонн.