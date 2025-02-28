В центре Краснодара устраняют аварию на теплосетях

В Краснодаре вечером 27 февраля случилась авария на теплосетях. В центре города прорвало трубу. Часть жителей остались без тепла.
«Прорыв на сетях теплоснабжения случился на улице Кондратенко, 18. Ночью специалисты откачивали горячую воду. Аварию устраняют представители “Кубаньречфлота”, городской Службы спасения, “Кубань-Спаса”», — сообщили в мэрии города.
Из-за прорыва на теплосетях отопление пропало в домах по Кубанской Набережной, 37/1, 37/2, 37/10, 37/11, 37/12, 39,39/2, 64, улице Пушкина, 2, улице Октябрьской, 31/2.
Сроки восстановительных работ пока неизвестны.