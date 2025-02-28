Педагогам допобразования хотят позволить досрочную пенсию в Хабаровском крае

Отметим, что вопрос с досрочным выходом на пенсию педагогам допобразования стоит давно, и далеко не только в Хабаровском крае — специалисты не первый год ходят по судам, чтобы устранить несправедливость и наделить всех специалистов одинаковым правом. Изменения в законодательстве должны поставить точку в решении данной проблемы, повысить престиж профессии и отчасти решить проблему кадрового обеспечения.