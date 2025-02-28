Педагогам допобразования хотят позволить досрочную пенсию в Хабаровском крае

Заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики Всеволод Мохирев в ходе очередного заседания Законодательной думы Хабаровского края представил обращение в правительство Российской Федерации, которое коснётся назначения пенсий педагогам дополнительного образования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По информации пресс-службы регионального парламента, в письме предлагается внести изменения в правила исчисления периодов работы, которые дают право специалистам, занятым в сфере дополнительного образования, досрочно оформлять трудовую пенсию по старости. Данная инициатива была поддержана краевыми депутатами.
— Мы выступаем за то, чтобы у педагогов общеобразовательных организаций и педагогов дополнительного образования государственных и муниципальных учреждений были равные права на получение досрочной пенсии. Основным условием для назначения является наличие стажа не менее 25 лет и работа на определённых должностях, — сказал Всеволод Мохирев.
Отметим, что вопрос с досрочным выходом на пенсию педагогам допобразования стоит давно, и далеко не только в Хабаровском крае — специалисты не первый год ходят по судам, чтобы устранить несправедливость и наделить всех специалистов одинаковым правом. Изменения в законодательстве должны поставить точку в решении данной проблемы, повысить престиж профессии и отчасти решить проблему кадрового обеспечения.
Напомним, что в августе прошлого года данную тему подняли депутаты Государственной думы во главе с Леонидом Слуцким — они внесли соответствующий законопроект на рассмотрение в федеральный парламент. Тогда документ отклонили, указав, что он требует серьёзной доработки.