«Вызов» в Хабаровском крае помог вернуть в семьи 78 детей

В Хабаровском крае продолжается реализация спецпроекта «Вызов», направленного на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Благодаря его работе в семьи уже вернулись 78 детей, а ещё 8 ребят удалось уберечь от попадания в социальные учреждения. Об этом сообщили в министерстве социальной защиты края.
В феврале прошло два заседания межведомственного консилиума, на которых специалисты рассмотрели случаи 36 детей из 9 семей. Эти дети проживают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском районе и районе имени Лазо. В каждом случае специалисты определяли, как можно помочь семьям, чтобы дети не попали в интернаты, а смогли остаться дома.
«Наша главная задача — не просто вернуть ребёнка в семью, а сделать так, чтобы дома были созданы все условия для его благополучного развития», — отметили в министерстве.
Одним из примеров успешной помощи стала семья Ирины А., где мать сейчас восстанавливает родительские права. Для того чтобы детям было комфортно, властями принято решение помочь семье с приобретением мебели. Другая история — семья Натальи М., где дети вернулись домой после реабилитации в соцучреждении. Им уже купили телевизор, а для Ольги К. рассматривается возможность оплаты аренды квартиры большей площади.
Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре прошла стратегическая сессия, на которой специалисты из разных муниципалитетов обсуждали, как эффективнее взаимодействовать для сохранения семей. А в Москве состоялся семинар, где делегация Хабаровского края вместе с коллегами из 14 регионов России обсуждала внедрение семьесберегающего подхода.
«Мы хотим, чтобы семьи получали реальную поддержку, а не оставались один на один со своими проблемами», — подчеркнули организаторы.