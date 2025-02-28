«Вызов» в Хабаровском крае помог вернуть в семьи 78 детей

Одним из примеров успешной помощи стала семья Ирины А., где мать сейчас восстанавливает родительские права. Для того чтобы детям было комфортно, властями принято решение помочь семье с приобретением мебели. Другая история — семья Натальи М., где дети вернулись домой после реабилитации в соцучреждении. Им уже купили телевизор, а для Ольги К. рассматривается возможность оплаты аренды квартиры большей площади.