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На трассе в Башкирии закрыли участок дороги из-за тумана

Об отмене ограничения сообщат дополнительно.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии закрыли участок трассы Уфа — Оренбург с 146 км по 170 км. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. По его словам, на введение ограничений для транспорта повлияла погода.

— На отдельных участках автодорог в утренние часы из-за перепада температуры образовался туман, что существенно может повлиять на дорожную обстановку, —пояснил он.

В ГАИ заявили, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

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