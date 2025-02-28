На трассе в Башкирии закрыли участок дороги из-за тумана

В Башкирии закрыли участок трассы Уфа — Оренбург с 146 км по 170 км. Об этом сообщил главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов. По его словам, на введение ограничений для транспорта повлияла погода.
— На отдельных участках автодорог в утренние часы из-за перепада температуры образовался туман, что существенно может повлиять на дорожную обстановку, —пояснил он.
В ГАИ заявили, что о снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
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