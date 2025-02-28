Новые правила расчетов платы за отопление: привязка к ЕГРН и оплата по факту потребления

1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила взимания платы за отопление. Если раньше регионы могли выбирать, как начислять оплату, — ежемесячно по факту потребления или равными платежами в течение всего календарного года — то теперь ситуация изменится. С начала весны регионы, где потребители оплачивают тепло по факту получения услуг, больше не смогут переходить на формат оплаты одинаковыми частями в течение 12 месяцев. При этом регионы, где вариант равномерных платежей продолжает работать, смогут продолжить использовать его либо перейти на оплату за тепло по факту потребления.