Биолог Суркова: прием некоторых лекарств может привести к чрезмерному росту волос

«Детская прогерия (один случай на 4−7 млн) — наиболее известный и изученный тип прогерии. Возникает из-за мутаций гена LMNA, который кодирует особый белок ламин A, играющий важную роль при клеточном делении. Как правило, мутация происходит спорадически — во время созревания половых клеток у родителей или при зачатии. Заболевание начинается в раннем детстве и проявляется замедлением роста и развития, изменениями внешности: маленькие размеры головы, тонкие волосы, тонкие конечности, выпуклый лоб и подбородок. ~У детей происходит преждевременное старение кожи: морщины, пятна, потеря эластичности. Также возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой: атеросклероз, гипертония.~ Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Средняя продолжительность жизни составляет около 13 лет, хотя некоторые пациенты могут дожить до 20 лет и более», — говорит Суркова.