Научный центр искусственного интеллекта создан в Беларуси

В сообщении сказано, что в четверг, 27 февраля 2025 года было подписано соглашение, связанное с созданием Scientific Artificial Intelligence center (AI-center) на базе офиса цифровизации НАН. Уточняется, что указанный центр создан в рамках сотрудничества Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук и компании «Инновации интеллекта», являющейся резидентом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».