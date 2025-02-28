Научный центр искусственного интеллекта создан в Беларуси. Подробности сообщили в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук, передает БелТА.
В сообщении сказано, что в четверг, 27 февраля 2025 года было подписано соглашение, связанное с созданием Scientific Artificial Intelligence center (AI-center) на базе офиса цифровизации НАН. Уточняется, что указанный центр создан в рамках сотрудничества Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук и компании «Инновации интеллекта», являющейся резидентом китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Сообщается, что научный центр будет заниматься передовыми технологиями, касающимися машинного зрения, нейросетевого программирования, суперкомпьютерных технологий и другими направлениями.
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