Больше 90% пунктов полиции в Приморье нуждаются в ремонте

Значительная часть участковых пунктов полиции (УПП) не соответствует элементарным требованиям и нормам, соблюдение которых необходимо для эффективного осуществления служебной деятельности и приема в них граждан. Из 74 пунктов, расположенных на территории региона, 68 — а это больше 90% — требуют ремонта. Об этом в своем докладе на заседании Заксобрания заявил начальник УМВД по Приморью Александр Табакаев, сообщает ИА PrimaMedia.
На сегодняшний день 17-ти участковым пунктам полиции требуется капитальный ремонт. Текущий ремонт необходимо провести в 51 пункте. Всего же на территории Приморского края расположено 74 УПП, из которых 34 находятся на балансе в органах местного самоуправления.
По словам начальника УМВД по Приморью, необходимо по договорённости с застройщиками выделять помещения под пункты полиции в новостройках. При этом важно учитывать численность населения и расстояние до головного территориального органа полиции.
«Было бы целесообразно внести в региональные и местные нормативные градостроительные проектирования нормы расчёта служебных помещений участковых пунктов полиции при массовой жилой застройке новых микрорайонов. Это позволит создать оптимальные условия для выполнения специальных задач обеспечения присутствия полиции в жилом секторе», — подчеркнул он.
И добавил, что одной из причин роста преступлений на бытовой почве является отсутствие в доступной близости УПП, сотрудники которых могли бы незамедлительно реагировать на полученные сообщения о происшествии.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что ситуация с дефицитом кадров в полиции Приморья продолжает ухудшаться. За год некомплект личного состава в органах МВД вырос до 27%, что на 4% больше показателя годичной давности. В патрульно-постовой службе (ППС), которая обеспечивает безопасность на улицах, некомплект более 50%.