Больше 90% пунктов полиции в Приморье нуждаются в ремонте

Значительная часть участковых пунктов полиции (УПП) не соответствует элементарным требованиям и нормам, соблюдение которых необходимо для эффективного осуществления служебной деятельности и приема в них граждан. Из 74 пунктов, расположенных на территории региона, 68 — а это больше 90% — требуют ремонта. Об этом в своем докладе на заседании Заксобрания заявил начальник УМВД по Приморью Александр Табакаев, сообщает ИА PrimaMedia.