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В самарском зоопарке отметят День кошек

Приходите в кошачьих ушках и получайте сувенир!

Источник: Freepik

Кто хочет узнать о разнообразии диких котиков, приходите 1 марта в 13.00 в зоопарк!

Сотрудники зоопарка расскажут, какие кошки самые крупные в мире, какие виды диких кошек содержат в домашних условиях и даже скрещивают с домашними! Как по пятнам различить ягуара, гепарда и леопарда!

Маленьких гостей зоопарка ждут конкурсы о диких кошках, мастер-класс и кошачий аквагрим от ДШИ «Младость»!

Приходите в кошачьих ушках и получайте сувенир :).

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Начало мероприятия: в 13.00.

А в 14.00 начнется акция «Погладь меня».

Адрес: ул. Ново-Садовая, 146.

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