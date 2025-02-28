Невидимый парад планет произойдет 28 февраля

Ранее Sputnik писал, что в астрономии термин «парад планет» не применяется, его используют только для популяризации астрономии. При этом речь о строгом выравнивании планет в одну линию не идет, так как орбиты планет Солнечной системы не лежат в одной общей плоскости, а линии их пересечения не проходят через одну прямую. Поэтому в одну линию они собраться не могут в принципе.