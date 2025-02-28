Невидимый парад планет произойдет 28 февраля

МИНСК, 28 фев — Sputnik. Невидимый парад планет произойдет в пятницу, об этом сообщили в Московском планетарии.
По одну сторону от Солнца в секторе 20−30 градусов соберутся Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. Однако увидеть можно будет только ближайшие к Земле планеты.
«Их расположение можно назвать малым парадом планет, точнее, невидимым малым парадом планет, так как из четырех планет будет видна только Венера и, возможно, при ясных погодных условиях удастся “поймать” Меркурий», — сказала астроном Людмила Кошман агентству РИА Новости.
Остальные планеты Солнечной системы также будут находиться по одну сторону от звезды, но уже на большем расстоянии — в секторе около 130 градусов.
Уникальность ситуации состоит в том, что по одну сторону от Солнца окажутся сразу семь планет.
Невидимые парады
Ранее Sputnik писал, что в астрономии термин «парад планет» не применяется, его используют только для популяризации астрономии. При этом речь о строгом выравнивании планет в одну линию не идет, так как орбиты планет Солнечной системы не лежат в одной общей плоскости, а линии их пересечения не проходят через одну прямую. Поэтому в одну линию они собраться не могут в принципе.
«Малыми парадами» называется собрание четырех планет. Они происходят примерно каждые 20 лет, а вот «большие парады»- гораздо реже. Ситуации, когда планеты выстраиваются в одну линию с Землей и Солнцем, случаются раз в миллионы лет.
В случае, если планеты на небе находятся близко к Солнцу и их невозможно заметить с Земли, парад называют невидимым.