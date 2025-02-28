В Краснодаре с 1 марта изменятся схемы движения некоторых маршрутов

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Изменения коснулись автобуса № 161А. Теперь общественный транспорт будет осуществлять движение от улицы Молодежной до Обрезной.
Помимо этого, автобус № 189А отныне будет следовать по измененному маршруту. В прямом направлении с заездом на остановку «Коттеджный посёлок “Новый” по ул. Рублёво-Успенской, а также по ул. Бригадной до ул. Курганной и ул. им. Мичурина в обоих направлениях.
Изменения маршрутов связаны с улучшением транспортной доступности в коттеджный комплекс «Новый».
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что на улице Московской остановили трамвайное движение 25 февраля с 10:00 до 17:00. Это решение было принято в связи с завершением ремонтных работ.