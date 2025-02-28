В Краснодаре с 1 марта изменятся схемы движения некоторых маршрутов

Помимо этого, автобус № 189А отныне будет следовать по измененному маршруту. В прямом направлении с заездом на остановку «Коттеджный посёлок “Новый” по ул. Рублёво-Успенской, а также по ул. Бригадной до ул. Курганной и ул. им. Мичурина в обоих направлениях.