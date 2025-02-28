Более 60% жителей Прикамья регулярно занимаются спортом

По итогам 2024 года количество систематически занимающихся спортом в Пермском крае увеличилось более чем на 2% и составляет 60,2%. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова во время рабочей встречи с губернатором Дмитрием Махониным.
По ее словам, этому способствует открытие и ремонт спортивных объектов разной направленности. Так, в прошлом году в Прикамье построили более 80 спортивных объектов. Возведены 44 открытые спортплощадки, три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы, а также отремонтированы 20 спортзалов. Одним из крупнейших объектов стал спорткомплекс «Энергия» в Перми. Все новые объекты открыты для жителей региона.
В ближайшие три года в Пермском крае планируется построить еще ряд крупных спортобъектов. Это бассейны, Дома спорта, ледовые арены, лыжероллерную трассу в Перми. Также в планах обновить трамплины в школе олимпийского резерва «Летающий лыжник», УДС «Молот» и лыжную базу «Пермские медведи».
Кроме того, в регионе появятся пять площадок ГТО и умных спортплощадок, где на тренажерах размещены QR-коды с информацией. Средства на эти цели выделят в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Дмитрий Махонин подчеркнул, что по поручению Президента РФ Владимира Путина перед Пермским краем стоит задача к 2030 году вовлечь в физическую активность не менее 70% населения.