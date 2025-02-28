Более 60% жителей Прикамья регулярно занимаются спортом

По ее словам, этому способствует открытие и ремонт спортивных объектов разной направленности. Так, в прошлом году в Прикамье построили более 80 спортивных объектов. Возведены 44 открытые спортплощадки, три межшкольных стадиона, четыре модульные лыжные базы, а также отремонтированы 20 спортзалов. Одним из крупнейших объектов стал спорткомплекс «Энергия» в Перми. Все новые объекты открыты для жителей региона.