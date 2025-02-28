К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.
«Рядом с мечетями города Ташкента, где совершается молитва “Таровех”, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка будет ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении.
Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.
Мирзо-Улугбекский район:
- Мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.
Бектемирский район:
- Мечеть Алибек, от улицы М. Авезова до улицы Хусайна Байкаро.
Яшнабадский район:
- Мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир.
- Мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.
Мирабадский район:
- Мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод.
- Мечеть Куйлик ота, от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.
Сергелийском район:
- Мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа.
- Мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.
Яккасарайский район:
- Мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги.
- Мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон.
- Мечеть Ракат, от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.
Янгихаётский район:
- Мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.
Шайхонтахурский район:
- Мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач.
- Мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-проезд Камолон — Устазода.
По Алмазарскому району:
- Мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан — Корасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадирий.
- Мечеть Исломобод, от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшон — Сагбан.
- Мечеть Дўстджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.
Юнусабадский район:
- Мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.
Учтепинский район:
- Мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфий — Катта Хирмонтепа.
- Мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.
Чиланзарский район:
- Мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса.
- Мечеть Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота.
- Мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.
При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.