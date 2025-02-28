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К вечерним молитвам у мечетей Ташкента движение транспорта будет ограничено

Рядом с мечетями, где совершается молитва «Таровех», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка, движение транспорта в священный месяца Рамазан будет ограничено в период с 18.00 до 00.00.

Источник: Sputnik / Рамиз Бахтияров

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Ташкенте ограничат передвижение автомобилей возле мечетей в связи с вечерними молитвами во время священного месяца Рамазан. Об этом жителей и гостей столицы Узбекистана оповещает пресс-служба ГУВД.

«Рядом с мечетями города Ташкента, где совершается молитва “Таровех”, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания общественного порядка будет ограничено движение транспорта», — говорится в сообщении.

Как уточняется, дороги будут перекрывать ежедневно с 28 февраля в период с 18:00 до 00:00.

Мирзо-Улугбекский район:

  • Мечеть Тепа, от улицы Дурмон йули до улицы Олимлар.

Бектемирский район:

  • Мечеть Алибек, от улицы М. Авезова до улицы Хусайна Байкаро.

Яшнабадский район:

  • Мечеть Ислом ота, от второстепенной дороги Фергана йули до улиц Заркент и Обишир.
  • Мечеть Али ибн Абу Толиб, от улицы Чулпон до улицы Салохият.

Мирабадский район:

  • Мечеть Валиходжа угли Норходжа, от пересечения улиц Янги Куйлюк — Файзиобод до улицы 5-проезд Файзиобод.
  • Мечеть Куйлик ота, от пересечения улиц ТКАД — Куйлюк ота до проезда Янги Куйлюк.

Сергелийском район:

  • Мечеть Маруф ота, от улицы Чоштепа до улицы 1-проезд Чоштепа.
  • Мечеть Нугайкургон, от пересечения Янги Сергели — Нугайкургон МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшан — Сагбан.

Яккасарайский район:

  • Мечеть Усмон бин Маъзум, от перекрестка МКАД — Файзли Ташкент до перекрестка МКАД — Кушбеги.
  • Мечеть Яккасарай, от перекрестка Шота Руставели — Яккасарай до перекрестка Яккасарай — Боги Бустон.
  • Мечеть Ракат, от улицы Ж. Шоший до улицы Аския.

Янгихаётский район:

  • Мечеть Ниёзмат ота, от перекрестка ТКАД — Бинокор до въезда в махаллю Пастдарган.

Шайхонтахурский район:

  • Мечеть Шайх Зайниддин (Кукча), от перекрестка Кукча Дарвоза — Нурафшан до перекрестка Кукча Дарвоза — Бешкайрагач.
  • Мечеть Камолон, от перекрестка Бунёдкор — Камолон до перекрестка 2-проезд Камолон — Устазода.

По Алмазарскому району:

  • Мечеть Хастимом, от перекрестка Нурафшан — Корасарай до перекрестка Карасарай — Абдулла Кадирий.
  • Мечеть Исломобод, от пересечения МКАД — Сагбан до пересечения Нурафшон — Сагбан.
  • Мечеть Дўстджанбай (Сулола), от перекрестка Сагбан — 12-й проезд Сагбан до перекрестка Келес йули — Норазтепа.

Юнусабадский район:

  • Мечеть Мирза Юсуф (Бадамзар), по улице Богишамол до улицы Шивли.

Учтепинский район:

  • Мечеть Абдуллох ибн Масъуд (Катта Кани), от кругового движения Катта Кани до перекрестка улиц Лутфий — Катта Хирмонтепа.
  • Мечеть Хазрати Али, от перекрестка Назарбек — Махорат до пересечения улиц Назарбек — 1-й проезд Замахшари.

Чиланзарский район:

  • Мечеть Новза, вдоль моста от пересечения Бунёдкор — Мукими до здания Олий Мажлиса.
  • Мечеть Шайх Мухаммад Содиқ Мухаммад Юсуф, от перекрестка Аль Хорезми — Гавхар до улицы Согалли ота.
  • Мечеть Убай ибн Каъф (Буриджар), от улицы Аль Хорезми до улицы Катта Хирмонтепа.

При этом движение специальных транспортных средств по данным направлениям разрешается.

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