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В парке Каменских в Перми запустили в работу 30 камер видеонаблюдения

Система видеонаблюдения позволяет обеспечивать контроль по всей территории парка.

Источник: Комсомольская правда

В рамках проекта по благоустройству долины реки Данилихи в парке Каменских установили 30 видеокамер. На этой неделе специалисты вывели всю информацию, поступающую с камер, на пост охраны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Система видеонаблюдения позволяет обеспечивать контроль по всей территорией парка. Это не только снижает риск происшествий, но и улучшает общее восприятие парка как безопасного и уютного места для отдыха. Всего на обустраиваемых территориях в долине реки Данилихи запланировано установка 167 камер», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.

Напомним, в долине реки Данилихи полностью обустроили сквер Каменских: установили велопешеходные дорожки, мостовые и лестничные переходы, детские и спортивные площадки, а также освещение.

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