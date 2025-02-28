В парке Каменских в Перми запустили в работу 30 камер видеонаблюдения

«Система видеонаблюдения позволяет обеспечивать контроль по всей территорией парка. Это не только снижает риск происшествий, но и улучшает общее восприятие парка как безопасного и уютного места для отдыха. Всего на обустраиваемых территориях в долине реки Данилихи запланировано установка 167 камер», — уточнили в пресс-службе мэрии Перми.