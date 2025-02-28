Нутрициолог объяснила, почему ночью хочется есть

Дефицит калорий и хаотичное питание могут провоцировать повышенный аппетит в вечернее время, утверждает нутрициолог Мария Клетанина. Об этом она рассказала в интервью NEWS.ru.
По словам специалиста, ночной голод, как правило, является следствием недостаточного питания в течение дня. Дефицит калорий и нарушение режима приема пищи являются ключевыми факторами, приводящими к возникновению чувства голода в вечерние часы.
— Прежде всего, необходимо установить причину возникновения ночного голода", — подчеркивает Клетанина, — Зачастую проблема заключается в том, что мы не получаем достаточного количества калорий в течение дня, что приводит к состоянию сильного дефицита энергии. В результате организм требует восполнения запасов именно вечером.
Также, причиной ночного голода может быть нерегулярное, хаотичное питание. В этом случае организм не может адаптироваться и подготовиться к приему пищи, нарушается выработка необходимых ферментов. Это приводит к тому, что чувство голода становится неконтролируемым.