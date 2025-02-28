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Белорусы смогут увидеть невидимый парад планет вокруг Солнца 28 февраля

Невидимый парад планет случится вокруг Солнца 28 февраля — его смогут увидеть и белорусы.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы смогут увидеть невидимый парад планет вокруг Солнца 28 февраля. Подробности рассказала РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

Специалист уточнила, что в пятницу, 28 февраля, Сатурн, Нептун, Венера, Меркурий соберутся вокруг Солнца в узком секторе 20−30 градусов. Она добавила, что подобное явление называют невидимым малым парадом планет. Все дело в том, добавляет Кошман, что будет видна лишь одна планета — Венера. Вместе с тем можно будет заметить и Меркурий, но в том случае, если будет ясная погода.

Астроном обратила внимание на то, что по одну сторону от Солнца будет находиться и другие планеты, однако на большем отдалении: в секторе примерно 130 градусов.

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