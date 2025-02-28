Создан макет первого в РФ детского инкубатора с системой рассветов и закатов

Отмечается, что в основе устройства находится модуль часов реального времени с календарем продолжительности светового дня, что позволяет имитировать циркадные ритмы, то есть циклическое воздействие света с дневной и ночной фазами. Пленка в одном варианте непрозрачна, пропускает свет в другом и имеет промежуточную непрозрачность — в третьем. По словам Фролова, создание инкубатора будет способствовать снижению влияния стрессовых факторов на организм ребенка, что также обеспечит улучшение показателей здоровья младенца.