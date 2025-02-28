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Движение по улице XXII Партсъезда в Самаре запустят в ближайшее время

Жители Самары попросили открыть обновленную улицу XXII Партсъезда.

Источник: Комсомольская правда

Жители Самары вскоре смогут ездить по обновленной улице XXII Партсъезда. Все ремонтные работы на этом участке уже завершены. Теперь горожане ждут, когда дорогу официально откроют.

«Откройте XXII Партсъезда», — попросили жители под одним из постов губернатора в соцсетях.

На обращение горожан ответили в департаменте градостроительства Самары 27 февраля. Там сообщили, что реконструкция полностью завершена, и сейчас ведется сдача объекта в Государственную инспекцию строительного надзора. В ближайшее время планируется ввод его в эксплуатацию.

Напомним, ранее власти обещали открыть дорогу до 28 февраля 2025 года. На участке уже нанесли разметку, включили светофоры и камеры видеонаблюдения. Реконструкция улицы XXII Партсъезда стартовала в 2022 году.