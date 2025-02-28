Движение по улице XXII Партсъезда в Самаре запустят в ближайшее время

На обращение горожан ответили в департаменте градостроительства Самары 27 февраля. Там сообщили, что реконструкция полностью завершена, и сейчас ведется сдача объекта в Государственную инспекцию строительного надзора. В ближайшее время планируется ввод его в эксплуатацию.