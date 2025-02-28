В Симферополе ограничат продажу алкоголя

«С 1 сентября 2025 года запрещается реализация алкоголя в радиусе 150 метров от школ, детских садов и учреждений для несовершеннолетних и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания ближе 100 метров от многоквартирных домов», — информирует пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.