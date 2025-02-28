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В Симферополе ограничат продажу алкоголя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. В Симферополе с сентября ограничат продажу алкоголя рядом со школами, детскими садами и многоквартирными домами. Соответствующее решение столичные депутаты приняли в ходе 13-й очередной сессии городского совета.

Источник: РИА "Новости"

«С 1 сентября 2025 года запрещается реализация алкоголя в радиусе 150 метров от школ, детских садов и учреждений для несовершеннолетних и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания ближе 100 метров от многоквартирных домов», — информирует пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.

Уточняется, что для действующего бизнеса предусмотрен переходный период до 2030 года.

По мнению депутатов крымской столицы, меры помогут повысить качество жизни населения и защитят право горожан на тишину и безопасность детей.

В Крыму ранее ограничили продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Запрет действует с 23 сентября 2024 года.