В Симферополе ограничат продажу алкоголя

«С 1 сентября 2025 года запрещается реализация алкоголя в радиусе 150 метров от школ, детских садов и учреждений для несовершеннолетних и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания ближе 100 метров от многоквартирных домов», — информирует пресс-служба горсовета по итогам пленарного заседания.
Уточняется, что для действующего бизнеса предусмотрен переходный период до 2030 года.
По мнению депутатов крымской столицы, меры помогут повысить качество жизни населения и защитят право горожан на тишину и безопасность детей.
В Крыму ранее ограничили продажу алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Запрет действует с 23 сентября 2024 года.