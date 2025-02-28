Смольный намерен повысить цены на школьное питание с 1 сентября

Ученикам кадетских классов придется платить за питание значительно больше: завтрак обойдется в 176 рублей, обед — в 264 рубля, а комплексный обед — в 440 рублей. Школьникам 9−11 классов завтрак будет стоить на 17,2 рубля дороже, обед — на 25,8 рубля, а комплексный обед — на 30,6 рубля.