Часть Ростова на сутки останется без подачи воды

Часть Ростова начиная с утра среды, пятого марта, на сутки останется без подачи воды. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации «Ростовводоканал».
Ограничения начнут действовать 8:00. Коммунальной услуги не будет в границах: переулок Анисовый — переулок Самшитовый — улица Шостаковича — улица Садоводческая — улица Заречная — улица Казанская — улица Виталия Ходоша.
Кроме того, без воды останутся жители следующих улиц: Днепропетровская — Малахитовая — Озерная — Центральная. Не будет ничего течь из кранов домов, которые находятся в ЖК «Платовский», СТ «Космос», СТ «Афганец», поселке «Водопадном», КТ «Париж». Также ограничения затронут инфекционную больницу, местную школу и детский сад.
Причиной неудобств называется переподключение участков водопровода к новому жилому комплексу, который возвели на улице Буйнакской.