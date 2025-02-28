Часть Ростова на сутки останется без подачи воды

Кроме того, без воды останутся жители следующих улиц: Днепропетровская — Малахитовая — Озерная — Центральная. Не будет ничего течь из кранов домов, которые находятся в ЖК «Платовский», СТ «Космос», СТ «Афганец», поселке «Водопадном», КТ «Париж». Также ограничения затронут инфекционную больницу, местную школу и детский сад.