Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Часть Ростова на сутки останется без подачи воды

Ограничения будут связаны с подключением нового жилого комплекса.

Часть Ростова начиная с утра среды, пятого марта, на сутки останется без подачи воды. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей организации «Ростовводоканал».

Ограничения начнут действовать 8:00. Коммунальной услуги не будет в границах: переулок Анисовый — переулок Самшитовый — улица Шостаковича — улица Садоводческая — улица Заречная — улица Казанская — улица Виталия Ходоша.

Кроме того, без воды останутся жители следующих улиц: Днепропетровская — Малахитовая — Озерная — Центральная. Не будет ничего течь из кранов домов, которые находятся в ЖК «Платовский», СТ «Космос», СТ «Афганец», поселке «Водопадном», КТ «Париж». Также ограничения затронут инфекционную больницу, местную школу и детский сад.

Причиной неудобств называется переподключение участков водопровода к новому жилому комплексу, который возвели на улице Буйнакской.

ЖКХ