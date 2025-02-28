«Минэнерго» сказало о повреждении тепломагистрали в Мозыре

Вместе с тем температура воздуха в жилых домах не опускалась ниже необходимых параметров. В «Минэнерго» уточнили, что для координации действий был создан штаб. Кроме того, ход восстановительных работ контролировали Гомельский облисполком, Министерство энергетики.