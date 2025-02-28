«Минэнерго» сказало о повреждении тепломагистрали в Мозыре. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении сказано, что 27 февраля, в четверг, в Мозыре случилось повреждение тепловой магистрали диаметром 700 мм. Специалисты организации «Гомельэнерго» оперативно стали устранять неполадки и начали восстанавливать нормальное функционировании системы теплоснабжения.
«В период проведения ремонтных работ температура горячего водоснабжения временно снижалась ниже +50 градусов», — обратили внимание в ведомстве.
Вместе с тем температура воздуха в жилых домах не опускалась ниже необходимых параметров. В «Минэнерго» уточнили, что для координации действий был создан штаб. Кроме того, ход восстановительных работ контролировали Гомельский облисполком, Министерство энергетики.
Сообщается, что работы, связанные с ликвидацией повреждений трубопровода, были успешно завершены — 28 февраля около 03.30 теплоснабжение восстановлено в полном объеме.
«Энергетики полностью восстановили теплоснабжение потребителей в Мозыре», — уточнили в сообщении.
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