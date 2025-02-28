Умер известный уральский баскетболист Валерий Коростелев

Об этом сообщает пресс-служба БК «Уралмаш».
Валерий Анатольевич Коростелев родился в 1948 году в г. Канаш Чувашской АССР. В составе БК «Уралмаш» провел 13 лет. Какое-то время совмещал спортивную карьеру с работой инженером на «Уралмашзаводе». В составе заводской команды десять раз становился чемпионом РСФСР.
С 1979 по 2003 годы занимался тренерской работой. Возглавлял женский БК «Уралмаш» (ныне — БК УГМК), а также мужские «СКА-Урал» (Екатеринбург) и «Темп» (Ревда).
Удостоен звания заслуженного тренера России. Также работал доцентом кафедры физического воспитания Социального института РГППУ.
Валерий Коростелев — представитель известной спортивной семьи. Жена его брата Ольга дважды выигрывала золотые олимпийские медали по баскетболу. Сын Павел был вратарем профессиональных футбольных клубов «Уралмаш» и Уралец («Нижний Тагил»).