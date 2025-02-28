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В Ростове-на-Дону коммунальщики не закрыли порядка тысячи ям после ремонта

В Ростове больше 600 ям остались не закрытыми после работ сотрудников водоканала.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове коммунальщики не зарыли около тысячи дорожных ям после ремонтов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

По его словам, в прошлом году коммунальные службы оставили не закрытыми около тысячи ям. Так, сотрудники Ростовводоканала«оставили после себя 646 разрытий. Рабочие “Ростовских тепловых сетей” не привели в порядок 172 ямы, а у “Донэнерго” насчитывается 132. Отметим, что незарытые вовремя ямы создают неудобства для жителей донской столицы.

— На сегодняшний день заключено 511 договоров, но не все должным образом исполняют их условия. Имеются претензии к качеству восстановления дорожного покрытия, — добавил и.о. главы администрации города.

Помимо этого, сейчас ведется претензионная работа, чтобы места аварийных работ вовремя благоустраивали.