В 2025 году пройдет ремонт на улице Норильская в Иркутске

В этом году в Иркутске запланирован ремонт 34 участков улиц общей протяженностью 30,4 километра. Эти работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В администрации города рассказали подробнее о том, какие преобразования ждут улицу Норильская, что в Ленинском районе.
Норильскую обновят на участке длинной в 550 метров, от ул. Академика Образцова до Розы Люксембург. Как пояснил председатель комитета городского обустройства Сергей Чертков, подрядчик уже определен. Ремонт будет проводиться комплексный. То есть, помимо замены дорожного полотна, приведут в порядок тротуары, поставят пешеходные ограждения, оформят зеленую зону. Важной частью проводимого ремонта станет работа по освещению данного участка: планируется заменить некоторые железобетонные опоры и установить современные светодиодные фонари.
Как пояснил мэр Иркутска Руслан Болотов, Норильская попала в список ремонтируемых улиц потому что связывает несколько важных объектов: вокзал станции «Иркутск-Сортировочный», остановки общественного транспорта, стадион и школу.
Напомним, что на сайте администрации Иркутска можно найти интерактивную карту города, где обозначены все планируемые к ремонту в этом году дороги. Кроме того, там можно узнать, какие улицы приводились в порядок в рамках нацпроекта в течение предыдущих лет.