В 2025 году пройдет ремонт на улице Норильская в Иркутске

Напомним, что на сайте администрации Иркутска можно найти интерактивную карту города, где обозначены все планируемые к ремонту в этом году дороги. Кроме того, там можно узнать, какие улицы приводились в порядок в рамках нацпроекта в течение предыдущих лет.