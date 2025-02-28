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Суд вернул участок берега Иртыша в Омском районе в собственность государства

Часть береговой полосы каким-то образом оказалась в собственности местного жителя.

Источник: Комсомольская правда

Омский районный суд по иску прокуратуры вернул в государственную собственность часть береговой полосы реки Иртыш площадью около 2 000 квадратных метров. Участок берега находился в собственности местного жителя, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как оказалось, в границы земельного участка в Красноярском сельском поселении, принадлежащего местному жителю, была незаконно включена часть береговой полосы Иртыша площадью 1 986 квадратных метров, которая предназначена для общего пользования.

С учетом данного факта ведомство обратилось в суд с иском с требованием признать недействительными результаты межевания и вернуть участок берега Иртыша в собственность государствам.

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Исполнение решения суда проконтролирует ведомство.

Ранее «КП Омск» сообщала, что под Омском в Иртыше снова обнаружили высокую концентрацию ртути.