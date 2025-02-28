Во всех районах Самары проходят Масленичные гуляния

Масленичные мероприятия прошли и во Дворце ветеранов в поселке Управленческий в Красноглинском районе. Здесь была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие дети и ветераны, а также коллективы Дворца ветеранов: ансамбль «Камертон», ансамбль «Околица», группа Здоровья. А в специально оборудованной беседке для всех желающих приготовлено масленичное угощение — травяной чай и различные виды блинов.