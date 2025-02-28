Во всех районах Самары проходят Масленичные гуляния

В Самаре проходят Масленичные гуляния, зиму провожают во всех районах города.
Так, в Промышленном районе третий день Масленицы жители домов № 3 и № 5 на улице Аминева отпраздновали конкурсами, хороводами, чаем, блинами и другими угощеними.
Традиция отмечать Масленицу всем двором в микрорайоне практикуется уже порядка 20 лет благодаря ТОС Промышленного района «Метеоцентр».
Масленичные мероприятия прошли и во Дворце ветеранов в поселке Управленческий в Красноглинском районе. Здесь была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие дети и ветераны, а также коллективы Дворца ветеранов: ансамбль «Камертон», ансамбль «Околица», группа Здоровья. А в специально оборудованной беседке для всех желающих приготовлено масленичное угощение — травяной чай и различные виды блинов.
Кульминацией народных гуляний в честь проводов русской зимы станут Масленичные гуляния на площади Куйбышева, которые пройдут в воскресенье, 2 марта, с 11:00 до 17:00, сообщили в администрации Самары.