Аналитики: у красноярцев выросли зарплатные ожидания

В среднем, работники, ищущие новые возможности, хотят получать не менее 70 тысяч рублей.
Согласно аналитике рекрутингового ресурса hh, в начале 2025 года зарплатные запросы в регионе увеличились на 17%, что составляет около 10 тысяч рублей. Этот рост соответствует средним ожиданиям по всей России.
Наибольшие надежды на увеличение заработной платы имеют специалисты в сфере сельского хозяйства — их ожидания возросли на 43%, или на 42,7 тысячи рублей. В топ-менеджменте и среднем менеджменте запросы увеличились на 28% (32,3 тысячи рублей), в консалтинге — на 25%, в добыче сырья — на 20%, а в науке и образовании — на 34%. Специалисты в продажах ожидают повышения на 27%, в финансах — на 23%.
Айти-специалисты увеличили свои ожидания на 14% (11,3 тысячи рублей), а автомеханики — на 13% (10 тысяч рублей).
Наиболее высокие зарплатные запросы среди красноярских специалистов зафиксированы в сфере инвестиций и консалтинга — в среднем 150 тысяч рублей, в топ-менеджменте — около 149 тысяч, в аграрном секторе — почти 143 тысячи и в добыче сырья — 120 тысяч рублей.