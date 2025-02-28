Аналитики: у красноярцев выросли зарплатные ожидания

Наибольшие надежды на увеличение заработной платы имеют специалисты в сфере сельского хозяйства — их ожидания возросли на 43%, или на 42,7 тысячи рублей. В топ-менеджменте и среднем менеджменте запросы увеличились на 28% (32,3 тысячи рублей), в консалтинге — на 25%, в добыче сырья — на 20%, а в науке и образовании — на 34%. Специалисты в продажах ожидают повышения на 27%, в финансах — на 23%.