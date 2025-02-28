Еще один день без света: В Кишиневе продолжаются отключения электричества — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает об отключении электричества в Кишиневе в пятницу, 28 февраля 2025.
Центр.
- Ул. А. Щусева, 65−95, 66−90, 999, Букурешть, 83−93, M. Когэлничану, 73−75, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 6−22, 17−25, Н. Йорга, 8A, 10, 15, 20−22 — с 11:00 до 17:00.
- Ул. Г. Асаки, 62/4 — с 09:30 до 17:00.
Чеканы.
- Ул. Алчедар, 1, 2A, Х. Бужор, 53−69, 78−104, 465 — с 12:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.