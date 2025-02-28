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В Самарской области наказали 344 должников по штрафам

В Самарской области привлекли к административной ответственности более 300 жителей за долги.

В Самарской области в рамках операции «Должник» к административной ответственности привлекли 344 человек. Рейды проходили с 17 по 21 февраля 2025 года. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Были проверены места проживания и работы должников, которые не выплачивают административные штрафы. Проведено 95 рейдов, исполнено 586 постановлений на сумму более 2 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе.

Тем, кто нарушил сроки оплаты назначили штрафы в двойном размере и административные аресты. Мероприятия проходили на территории всей Самарской области.

Напомним, в Самаре полицейские во время рейдов нашли 20 иностранцев-нарушителей, часть из которых выдворят за пределы РФ. А в регионе поймали мужчину, который нервно тряс мешком с наркотиком.

штрафы